Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2019 Sabato è il segno del Capricorno è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti sperimentare una scarica di energia fisica che ti spingerà a dare vita alle tue emozioni. Esponi i tuoi veri sentimenti in ogni momento. Fai sapere che sei una forza da non sottovalutare. Non è necessario essere minacciosi o troppo aggressivi. Sappi che se qualcuno ti schernisce, hai la forza e il coraggio per difenderti!



LEONE ⭐⭐ TOP:Oggi c’è aggressività nelle tue emozioni. Questa sensazione attirerà la tua attenzione e ti chiederà di essere stabile e ragionevole riguardo a tutti i compiti che intraprendi. Sii onesto e comprensivo. Nessuno capirà metafore oscure a meno che non abbiano un secondo fine. Innaffia le tue piante e ripulisci il tuo giardino. Più vicino puoi essere alla Terra oggi, meglio è.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Le tue emozioni avranno una forza speciale oggi che puoi prendere molto sul serio. C’è un forte istinto dentro di te pronto a difendere i tuoi sentimenti. Il trucco oggi è rimanere radicati e concentrati. Pianifica e organizza tutto e sarai in grado di fare un bel pò di lavoro. Non agire in modo avventato se qualcuno ti sfida.

Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:La tua natura pratica dovrebbe essere apprezzata. C’è una forza potente che ti aiuta in ogni compito che intraprendi e hai la forza di volontà per fare tutto. Sentiti libero di affrontare compiti mentali.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Approfitta di questo giorno, perché un’energia come quella di oggi non arriva spesso. Senti l’aggressività nella tua natura che ti spinge a fare le cose. Invece di sentirti frustrato dalla lista di cose che devi fare, senti la motivazione dentro di te. Prenditi cura di questioni pratiche e affronta le questioni relative ai tuoi obiettivi e carriera.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Questa è una giornata fantastica per te. Non solo le tue emozioni sono al culmine, ma hanno anche aggiunto una forza che ti aiuterà a rimanere coraggioso di fronte a qualsiasi opposizione che ti si presenta. La buona notizia è che la tua pianificazione potrebbe ripagarti. Ci sono forze forti al lavoro che ti aiutano a fare progressi verso i tuoi obiettivi.



Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: La chiave oggi è mantenere le cose pratiche. Cerca di rimanere concentrato e di mantenere la tua posizione. Le persone non si preoccuperanno di fantastici sogni ad occhi aperti, quindi tieni questi sentimenti per te. Fai del tuo meglio per sintonizzarti sull’energia del gruppo aiutando gli altri in qualunque modo tu possa fare.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:La giornata potrebbe iniziare male a meno che non ti concentri e radichi le tue potenti emozioni. Il tuo solito distacco può aiutarti ad affrontare i problemi a livello cerebrale, ma oggi devi essere più ricettivo a livello emotivo. Fai ciò che puoi per dare maggiore stabilità alla tua vita. Prendi una posizione aggressiva verso il completamento di tutte le questioni pratiche che chiedono a gran voce di essere fatte.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Riporta la tua natura volatile sulla Terra oggi. È importante che gli altri abbiano voce in capitolo. Non interromperli quando parlano. Tieni la bocca chiusa e le orecchie aperte. La realtà ti ripagherà oggi per qualunque seme tu abbia seminato, positivo o no. Questo è un buon momento per fare una passeggiata nei boschi e riconnettersi con la Terra.



Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:La buona notizia è che oggi dovresti essere in grado di trovare un terreno stabile per le tue intense emozioni. C’è aggressività nella tua natura che può manifestarsi. Finché puoi tenere sotto controllo questa tendenza, le cose dovrebbero andare bene. Non è necessario provocare una rissa oggi. La chiave è mantenersi radicati. Le questioni pratiche saranno di primaria importanza.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Potrebbe essere necessario fare una pausa oggi. Devi risolvere i problemi pratici che normalmente eviti. C’è molta forza nelle tue emozioni e la tua natura è più aggressiva del solito. Usa questa potente combinazione di energia a tuo vantaggio. Non lasciare che gli altri ti guidino in una direzione in cui non vuoi andare.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Stai a casa oggi e prenditi cura delle faccende domestiche. Pulisci il pavimento, fai il bucato. Fai una lista di cose e rispettala. Potresti notare che c’è una forte sensazione di radicamento al giorno che ti aiuta a rimanere in attività. L’efficienza è la parola chiave del giorno.