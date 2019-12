Oroscopo del giorno 24 Dicembre 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 24 Dicembre 2019 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Il successo finanziario improvviso potrebbe provocare sconvolgimenti nel tuo stile di vita. Pertanto, ripensa alla tua situazione attuale e considera la ricerca di vecchi sogni che potresti aver abbandonato. Gli obiettivi e gli interessi spirituali possono cambiare. È importante ricordare che una volta intrapreso questo nuovo percorso, non sarà più possibile tornare indietro.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sebbene la comunicazione sia uno dei tuoi punti di forza, oggi potresti trovarla difficile. Potresti sentirti introspettivo, ma una discussione aperta e onesta potrebbe essere ciò di cui hai bisogno. Le idee e i valori stanno cambiando e potresti aver bisogno di una guida per far funzionare i tuoi nuovi ideali. Vorrai alcuni compagni fidati lungo la strada.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti mettere da parte la tua solita tendenza ad andare avanti senza guardare indietro. Potresti riconsiderare le idee passate e vederle sotto una luce completamente nuova. Le circostanze possono forzare la rivalutazione del tuo attuale lavoro o stile di vita. Oppure potresti contemplare una nuova mossa. Il contatto con un fratello o un vicino può essere ripristinato. Oggi la parola d’ordine è aggiustamento.

Oroscopo del giorno 24 Dicembre 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Trascorri gran parte della tua vita al servizio degli altri. Ora però puoi rivalutare il tuo “dovere” nei loro confronti. Forse qualcuno sta approfittando ingiustamente della tua buona natura. Forse stai finalmente sperimentando desideri che ritieni di dover soddisfare. Osserva obiettivamente la tua situazione senza provare sensi di colpa, dolore o paura di perdere un amico. Anche la tua felicità conta!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:I disturbi della salute legati allo stress potrebbero forzare la rivalutazione della tua situazione attuale, in particolare del lavoro. Puoi dare un’occhiata alle tue abilità e considerare come possono essere utilizzate in altri campi. La comunicazione da luoghi distanti può offrire nuove opportunità per perseguire vecchie ambizioni. Il cambiamento è nell’aria. Non è saggio provare a fermarlo.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi si tratta di rivalutazione. Sogni o ambizioni che potresti aver abbandonato potrebbero riaffiorare. Potresti essere costretto ad affrontare delle difficoltà. Potresti decidere di chiedere alcuni favori a persone che non senti da anni. I vecchi debiti potrebbero dover essere rimborsati. Questo è un ottimo momento per legare le estremità sciolte, ricucirle e andare avanti.



Oroscopo del giorno 24 Dicembre 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Vedi sempre chiaramente entrambi i lati di una situazione. Oggi potresti giudicare possibili azioni future in vista del passato. I tuoi valori precedenti possono essere messi alla prova e le opinioni precedenti potranno essere riviste. Potresti considerare di terminare una relazione o instaurarne una nuova. Questo potrebbe richiedere un grande sforzo, ma preparerà le basi per il successo futuro.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo bambino interiore affiora oggi. I ricordi dei bei tempi passati mettono in risalto il tuo lato giocoso. Potresti provare forme di divertimento che una volta ti sono piaciute ma che hai da tempo abbandonato. I bambini forniscono ispirazione e sbocco per questa energia. Racconta loro storie sulla tua infanzia. Concediti voli fantasiosi. Domani puoi sempre affrontare la realtà.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Ricordi felici e dolorosi dell’infanzia potrebbero venirti alla mente oggi. Intuizioni inaspettate potrebbero portare una nuova prospettiva sul presente e sul futuro. Potresti capire che un corso personale o professionale non è adatto a te. Non lasciare che la paura travolga il tuo bisogno di transizione.



Oroscopo del giorno 24 Dicembre 2019 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:Qualcuno che conosci da molto tempo potrebbe scomparire dalla tua vita. Questo potrebbe lasciarti disorientato. Le tue idee di verità, onore, etica e moralità potrebbero richiedere qualche revisione alla luce degli eventi recenti. Un cambio di professione potrebbe incombere all’orizzonte. Segui il tuo cuore.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Rinegoziare le relazioni può causare dolore oggi. Potresti scoprire che provare a risolverne una non funzionerà. Le emozioni passate che hanno creato difficoltà possono riaffiorare. Rilasciarle potrebbe portare il coraggio di andare avanti. I legami con gli altri sono come materia ed energia. Possono essere cambiati, ma non possono essere creati o distrutti. Qualunque sia la forma che assumeranno, un vero legame sarà sempre lì.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Anche se ti senti a tuo agio con il tuo ambiente, potresti ricevere un segnale inconfondibile che è tempo di cambiare. Ciò potrebbe comportare un lavoro diverso che ti permetterà di fare uso di abilità e talenti che sono rimasti nascosti. Non lasciare che compiti piccoli ma necessari ti facciano abbandonare un nuovo corso d’azione. Rappresenta una fase vitale nella tua crescita personale!