Benetti B Yond Yacht

La nuova generazione di Expedition

Il massimo dello spazio per assicurare comode e lunghe navigazioni

Benetti, primo fra i grandi player del settore, presenta Benetti B Yond Yacht: la nuova generazione di Expedition progettata seguendo la tradizione e i desideri degli armatori.

Benetti B Yond Yacht, il cui nome nasce dal fascino e dalla portata innovativa di uno yacht che rifugge le categorie d’uso comune, è progettato all’insegna di una concreta razionalizzazione dei volumi e degli ambienti di bordo, della praticità e della privacy in tutti e 4 i ponti dell’imbarcazione.

Ad armatore, ospiti, equipaggio e servizi di bordo è dedicato il massimo dello spazio per assicurare comode e lunghe navigazioni con ridotto impatto ambientale grazie all’architettura propulsiva E-Mode sviluppata da Siemens per il cantiere.

Oltre alle 4 cabine con 6 posti letto, tutte dotate di bagno privato, a centro nave si trovano una suite per il comandante, una grande cucina di bordo, una lavanderia e una cold room. Il ponte ha un doppio accesso: può essere raggiunto sia dal garage sia dalle scale di servizio che collegano tutti i ponti e consentono all’equipaggio, attraverso percorsi separati, di muoversi liberamente senza interferire con la vita di bordo.

Dal foyer centrale si raggiunge la zona giorno, mentre una seconda scala porta ad un ambiente jolly che può essere attrezzato come palestra o sesta cabina per gli ospiti. All’estrema poppa, una scala centrale porta alla beach area con sauna e toy room per lo stivaggio di attrezzatura.

Il sistema di propulsione ibrida SISHIP EcoProp di Siemens, offre la libertà di operare in 4 modalità. Enhanced Comfort, ideale per la crociera notturna e in costa; Eco Cruise/hotel mode, per navigare o sostare in rada ad emissioni zero; Extendend Range, per trasferimenti molto lunghi e riduzione di consumi; Eco Transfer, la navigazione con un solo motore, ma con entrambi gli assi, a vantaggio della riduzione delle ore motore e di un miglior rendimento.