Oroscopo del giorno 9 Gennaio 2020 Giovedì

Oroscopo del giorno 9 Gennaio 2020 Giovedì è il segno del Sagittario è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 9 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Troppi cibi e bevande potrebbero farti sentire un pò fuori forma oggi, Ariete. Alcuni amici potrebbero averti portato fuori e esposto al cibo e alle bevande più allettanti. È sempre divertente, ma oggi devi affrontarne le conseguenze! Un buon allenamento e tanta acqua potrebbero aiutarti a bruciare eventuali tossine o calorie extra e un pisolino potrebbe semplicemente completare il processo in modo da farti sentire di nuovo bene!



LEONE ⭐⭐ TOP: Questo non è il giorno giusto per fare investimenti finanziari di alcun tipo Leone, anche se qualcuno potrebbe presentarti alcune possibili opportunità. Possono suonare bene, ma è richiesta cautela. Se le informazioni ti piacciono, esaminale e prova a conoscere i fatti, ma oggi non impegnarti. Se è davvero una buona opportunità, non scomparirà entro pochi giorni. In caso contrario, aspetta!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Una mancanza di contatto con il partner potrebbe farti sentire un pò giù in questo momento, Sagittario. Ti starai chiedendo se hai detto o fatto qualcosa che lo ha offeso in qualche modo. Il tuo partner probabilmente si sta occupando di alcuni obblighi familiari e potrebbe aver perso la cognizione del tempo. Tieni duro, dovrebbe contattarti presto.



Oroscopo del giorno 9 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:In questo momento potresti essere in procinto di passare da un lavoro a un altro, Toro. Questo potrebbe anche riguardare un cambiamento totale nella carriera. Il tuo duro lavoro ti sta ripagando, anche se potrebbe non rispecchiare il tuo conto in banca. Potrebbero esserci contratti da eseguire per primi. La tua vita sociale può essere messa in attesa fino a quando tutte le sfaccettature di questa transizione non saranno risolte. Non essere preoccupato. Hai fatto la scelta giusta.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Dovresti sembrare particolarmente attraente oggi Vergine, ma potresti sentire che è tutto sprecato perché il tuo amato non è in grado di apprezzarlo. Tirati su! Sarà così solo per alcuni giorni. Cerca di tenerti occupato, preferibilmente facendo qualcosa che ami, così il tuo entusiasmo migliorerà il tuo bell’aspetto.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:L’eccesso di cibo e bevande di ieri potrebbe costringerti a cancellare un impegno oggi, Capricorno. Probabilmente non ti senti all’altezza. Questo potrebbe essere un pò irritante e anche un pò imbarazzante. Sfrutta al massimo la tua serata da solo. Immergiti in una vasca e vai a letto presto. Al mattino, sarai contento di averlo fatto.



Oroscopo del giorno 9 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP: Gemelli, in questo momento potresti essere sopraffatto dai conflitti tra i tuoi bisogni, i bisogni della tua famiglia e le tue responsabilità verso il lavoro. Di conseguenza, potresti sentirti teso e stressato e chiederti se la situazione sarà mai risolta. Non farti prendere dal panico. La parola chiave di oggi è equilibrio e la soluzione sta nel trovarlo.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:La tua ingegnosità e la tua immaginazione potrebbero averti abbandonato oggi Bilancia, e questo non ti rende facile produrre l’alto livello di qualità a cui sei abituato al lavoro. Forse potrebbe essere meglio impegnarti in compiti di routine che puoi svolgere automaticamente e, se puoi, rimanda gli sforzi creativi fino a quando il tuo cervello non torna in marcia. Non essere troppo orgoglioso o troppo timido per chiedere aiuto. Tieni duro.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:La tensione tra una coppia di sposi che sono entrambi tuoi amici potrebbe averti messo in una situazione molto scomoda Acquario. Entrambi potrebbero volerti al loro fianco, ma ti consigliamo di evitare di allearti. Il meglio che puoi fare è mediare cercando di convincere ciascuno di loro a capire il punto di vista dell’altro. Che tu abbia successo o no, avrai fatto del tuo meglio.



Oroscopo del giorno 9 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Un parente stretto può essere malato o comunque turbato Cancro, e potresti preoccuparti un pò troppo oggi a causa della mancanza di comunicazione da parte di questa persona. I tentativi di telefonare potrebbero comportare la mancata risposta o la ripetizione di messaggi vocali. Tuttavia, abbi cura di rimanere concentrato e obiettivo. Il tuo parente probabilmente si sta riprendendo da qualunque cosa lo abbia disturbato. Tieni duro.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:La questione del denaro potrebbe richiedere la tua attenzione oggi, Scorpione. Le spese impreviste potrebbero aver esaurito le tue riserve, quindi potresti dover tagliare su qualcosa. Il tuo reddito tuttavia, è probabilmente lo stesso, se non leggermente superiore. Pertanto, questa è solo una situazione temporanea e i tuoi conti dovrebbero tornare alla normalità in breve tempo, anche se potrebbe essere necessario avere un pò di cautela in merito alle spesa. Cerca di rilassarti.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: L’oscurità per l’assenza di un membro della famiglia o di un partner romantico potrebbe affliggerti oggi Pesci, e la tua natura esuberante potrebbe essere molto più attenuata del solito. Potresti anche passare l’intera serata a guardare qualunque cosa accada in TV. Sarebbe molto più produttivo se ti regalassi un pò di tempo in libreria e prendessi del nuovo materiale di lettura. Almeno imparerai qualcosa mentre il tuo partner è via!