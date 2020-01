Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2020 Venerdì

Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2020 Venerdì è il segno del Capricorno è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Che fastidio quando il lavoro ostacola il piacere, ma ci sono momenti in cui le opportunità professionali sono semplicemente troppo belle per lasciarle andare! Quella creatura seducente che tieni d’occhio da un pò dovrà solo aspettarti un altro giorno. Per ora Ariete, concentrati sul business.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Conosciamo tutti l’adagio “Se all’inizio non ci riesci, prova e riprova.” Ma tu non puoi fare a meno di sapere che hai provato, provato e provato inutilmente. Tutto ciò sta per cambiare Leone. Puoi aspettarti di vedere le cose da una prospettiva nuova e insolita. Questo ti permetterà di eludere gli ostacoli che ti hanno bloccato di recente. Presta particolare attenzione oggi e prendi nota mentalmente, se non fisica, delle idee insolite che hai.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Non è così male come pensi, Sagittario. In effetti, le cose stanno decisamente migliorando. Certo, non lo saprai mai se ti rifiuti di trascinarti fuori dal letto per vederle di persona. Il tuo duro lavoro degli ultimi mesi ti ha lasciato snervato e in qualche modo svuotato. Ma oggi inizi a vedere il risultato! È ora di alzarsi, vestirsi e stupire il mondo con il tuo splendore. Sai che puoi farlo.



Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Oggi è il giorno giusto per pulire casa. Lo hai rimandato abbastanza a lungo e ora devi affrontare la polvere e la confusione nella tua soffitta. Che si tratti di disordini emotivi che devono essere ripuliti o questioni aziendali che richiedono attenzione, sappi che se rimanderai più a lungo, farai del male solo a te stesso.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Qualunque cosa tu voglia Vergine, devi solo chiederla e ci sono buone probabilità che tu la ottenga. Sembra che tu abbia lavorato molto duramente ultimamente. Sei certamente in attesa di un aumento, se non di una promozione. Raccogli i tuoi pensieri, tutte le prove a sostegno e chiedi ciò che meriti.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Pensa a te stesso come un maratoneta. Hai una distanza molto lunga da percorrere, ma la bellezza non si trova solo nell’attraversare il traguardo, ma piuttosto nel gustare tutte le attrazioni lungo il percorso. Mentre oggi la tua testa trabocca di piani e idee, inizi a sentirti sgonfio quando consideri tutti gli sforzi per realizzare questi sogni. Non agitarti, Capricorno. I pianeti ti hanno benedetto con un livello di energia pari al compito che devi affrontare, quindi vai avanti e inizia!



Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sembra che la tua nave stia per salpare, Gemelli. Almeno, i pianeti sembrano pensarlo. I tuoi anni di coltivazione di relazioni commerciali pagheranno sotto forma di maggiori vendite o nuove opportunità commerciali. Sembra che questo successo si riversi anche nella tua vita privata, che non è mai stata così serena. Sei il direttore di questa melodiosa sinfonia che è la tua vita. Congratulazioni!



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:È giunto il momento di legare una volta per tutte tutte quelle parti libere di progetti lasciati a pezzi. Comple questi compiti Bilancia e libera spazio per nuovi entusiasmanti progetti che arriveranno sulla tua strada. Sappi che oggi è una giornata di buon auspicio per tutte le questioni finanziarie e professionali. Forse otterrai quel bonus che ti è dovuto!



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:È tempo per te di attingere a quella risorsa interiore che hai sempre saputo esiste. La tua capacità di guarire è straordinaria e non ha più senso negarla. La tua mente è come una spugna, assetata di assorbire ogni nuova conoscenza o pratica sulle arti della guarigione.



Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:Perché la pazienza deve richiedere così tanto tempo? Non è mai stato il tuo punto di forza, non c’è dubbio. Oggi riuscirai più facilmente ad essere paziente se ti concentri sulla ricerca di uno sbocco per la tua frustrazione. Qualche ora in palestra o una pulizia intensa della casa sarebbe di aiuto.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:La posta indesiderata e alcune sollecitazioni telefoniche sarebbero quasi un gradito sollievo dalle intense comunicazioni che hai avuto con le persone di recente. Tutta questa intensità è interessante certo, ma richiede più tempo di quanto desideri. Hai a malapena il tempo di gestire i tuoi affari, tanto meno quelli degli altri. Un bagno caldo ti farebbe un mondo di bene, Scorpione.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Una volta iniziato, si è a metà, come dice il proverbio. Questo certamente vale per te oggi, Pesci. Sì, è vero che hai una notevole quantità di lavoro davanti a te, ma sicuramente sai che puoi farlo. Per quanto banale possa sembrare, fare un elenco ti aiuterà a suddividere i progetti in blocchi gestibili. È molto più facile concentrarsi solo sul passaggio successivo piuttosto che sull’intera attività.