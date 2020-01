Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2020 Sabato

Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2020 Sabato è il segno dell’Acquario è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Stasera hai un appuntamento con qualcuno di speciale, Ariete? Se è così, aspettati alcuni ritardi. Potresti rimanere impegnato nel fare le tue commissioni quotidiane. Questo potrebbe essere frustrante sia per te che per il tuo partner. Non essere così arrabbiato per i ritardi da essere di cattivo umore anche quando incontrerai il tuo partner. Questo non aiuta affatto! Tieni duro e trascorrerai comunque un’ottima serata.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Un amico intimo o il partner potrebbe sentirsi un pò giù Leone, e potrebbe quindi aver bisogno di una spalla comprensiva su cui piangere. Sarai di grande aiuto per questa persona, ma non lasciare che ti distragga da altre cose che devi fare. Potresti avere commissioni da fare, persone da vedere, attività da svolgere. Concedi al tuo amico tutto il tempo che ritieni opportuno, poi trova una scusa per andartene.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:I concetti intellettuali o spirituali che stai cercando di comprendere possono sfuggirti Sagittario. Non cercare di spingerti troppo nel comprenderli; ti confonderai solo molto di più. I tuoi bioritmi mentali sono semplicemente più bassi del solito. Sii paziente con te stesso.



Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:L’eccessiva indulgenza nel cibo o nelle bevande potrebbe farti sentire un pò sotto tono oggi, Toro. Pertanto sarà difficile concentrarsi su tutto ciò che richiede la tua attenzione. Forse hai solo bisogno di fare le cose lentamente in modo da recuperare la tua energia. Fai quanto basta per mantenere la coscienza pulita, ma non sfinirti. Prendi un buon libro, una tazza di tè, poi siediti sul divano e rilassati.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Esci a fare shopping oggi, Vergine? In tal caso, aspettati che a un certo punto ti troverai di fronte a un meraviglioso oggetto di lusso che ti piacerebbe acquistare ma che non ti puoi davvero permettere. Non essere impulsivo. Ti piace veramente? O è qualcosa che guarderesti per un pò, poi ignoreresti? Fai quello che vuoi, ma assicurati di farlo con coscienza! Pensaci bene!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Se sei coinvolto in un progetto creativo Capricorno, la tua immaginazione oggi potrebbe averti abbandonato. Potresti scervellare il tuo cervello cercando di escogitare nuove idee. Forse questo non è il giorno migliore per lavorare al tuo progetto. A volte abbiamo bisogno di una pausa dal nostro lavoro per mantenerne alta la qualità. Fai qualcos’altro per oggi. Domani tornerai alla normalità



Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Il partner potrebbe essere via Gemelli. Non lasciarti catapultare in uno stato d’animo ansioso e di sconforto. Metti tutta la tua energia e passione nel lavoro creativo. Se sei atletico, vai a giocare a tennis o in palestra. Il tempo passerà più velocemente in questo modo fino al ritorno del tuo partner. Tieni duro!



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Aspetti ospiti, Bilancia? Se è così, potresti andare nel panico perché la tua casa non è così pulita e bella come vorresti che fosse. Potresti essere tentato di prendere scopa, paletta e straccio e pulire come un ciclone! Non fare troppo. Ai tuoi ospiti non importa se la camera da letto sul retro è in disordine o no. Avrai voglia di energia sufficiente per goderti la loro compagnia!



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Un amico può chiedere il tuo aiuto per quanto riguarda questioni finanziarie, Acquario. Non è niente di grave, ma potrebbe comportare una scelta che il tuo amico deve fare. Non cercare di prendere la decisione per lui, limitati a dare qualche consiglio per consentirgli di capire esattamente cosa è meglio per lui. La tua saggezza sarà sicuramente apprezzata!



Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti sentirti un pò fuori di testa Cancro, e molto probabilmente vorrai restare a casa. Stare sdraiato davanti alla TV sembra molto più allettante che uscire a socializzare. Gli amici, tuttavia, possono provare a convincerti a far festa con loro. Fagli capire che ti conviene rilassarti e che puoi uscire con loro un’altra volta.



SCORPIONE ⭐⭐ TOP:Probabilmente stai molto bene Scorpione, ma emotivamente potresti non sentirti molto attraente. Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui ti guardi allo specchio e pensi di vedere il mostro di Frankenstein. E’ il giorno giusto per coccolarti un pò. Vai dal parrucchiere, concediti un massaggio o una sauna. Ti sentirai meglio!



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un amico intimo o il partner potrebbe non rispondere alle tue chiamate Pesci e le tue insicurezze potrebbero ottenere la meglio su di te, facendoti pensare che al tuo amico non importa più di te. Non cadere in questa trappola. Il tuo amico è probabilmente circondato da molte persone esigenti che hanno bisogno di aiuto. Sii paziente, distraiti e fai al tuo amico un’altra telefonata domani. La risposta dovrebbe essere più immediata!