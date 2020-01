Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2020 Giovedì

Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2020 Giovedì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Alcuni progetti che richiedono molta riflessione, su cui potresti aver lavorato a lungo, potrebbero essere completati oggi. I tuoi sforzi saranno sicuramente apprezzati da coloro che contano Ariete, e potresti persino ricevere un riconoscimento pubblico di qualche tipo. Un aumento del reddito potrebbe essere all’orizzonte. Hai lavorato duramente per essere dove sei!



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Le nuove informazioni sulle opportunità di carriera, affari ed espansione personale potrebbero scuotere il tuo sistema di valori oggi, Leone. Questo è uno sviluppo positivo, anche se in questo momento potrebbe essere un pò sconcertante per te. La tua vita potrebbe benissimo prendere una svolta diversa, a partire da oggi. Un desiderio immediato di piacere potrebbe essere soddisfatto programmando una cena romantica con il partner. Dimentica i cambiamenti che stanno accadendo e goditi la serata!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Una potente attrazione romantica potrebbe portare all’ispirazione creativa o artistica. Dovresti sentirti particolarmente appassionato oggi Sagittario, e le tue passioni probabilmente si riverseranno non solo nelle tue relazioni ma anche nel tuo lavoro. Qualunque cosa tu produca in modo creativo sarà probabilmente così ispirata da impressionare anche te. Il lavoro svolto dovrebbe attirare un’attenzione favorevole da parte dei superiori. Ti senti particolarmente sexy. Vestiti, esci e guarda cosa succede!



Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:L’ispirazione proveniente da altri luoghi e altre culture potrebbe indirizzare le tue passioni verso un nuovo progetto creativo di qualche tipo, Toro. La tua mente è veloce e piena di risorse e la tua energia è alta, quindi probabilmente avrai una giornata impegnativa. Potresti anche sentirti particolarmente romantico, sexy e desideroso di condividere tutto ciò che hai fatto con il partner. Se possibile, organizza un appuntamento intimo e assicurati di apparire al meglio!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Nuove idee arrivate negli ultimi giorni potrebbero aver portato la tua mente in un’altra direzione, Vergine. Pertanto, ti stai allontanando dai concetti che hai sempre accettato verso altre idee che potresti aver appena appreso. Questo potrebbe portare a progetti nuovi, magari che coinvolgono la scrittura o il parlare. Una comunicazione aperta e onesta con il partner potrebbe portare a una serata intima insieme. Aspettati qualche conversazione intensa, tra le altre cose!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Un progetto avviato da un gruppo al quale sei affiliato potrebbe renderti molto impegnato oggi, Capricorno. Potrebbe essere necessario dedicare molto tempo al telefono o girare in macchina oper biblioteche e librerie per ottenere informazioni. Un amico intimo o il partner potrebbe scegliere di accompagnarti. Probabilmente ti sentirai molto forte per quello che stai facendo, quindi aspettati una giornata gratificante. Trascorri la serata con qualcuno a te caro.



Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Alcune immagini derivanti da sogni o visioni potrebbero fornire ispirazione per ridipingere la tua casa, Gemelli. Potresti dedicare un pò di tempo a sfogliare i libri per trovare il modo di mettere le tue idee in funzione. Dividi i compiti con il tuo partner: alcune conseguenze potrebbero rivelarsi piuttosto piacevoli.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: La tua mente potrebbe provare a dare un senso razionale alle strane idee metafisiche che hai in testa oggi, Bilancia. Alcune potrebbero essere conclusioni tratte dai libri che hai letto, ma altre potrebbero effettivamente essere messaggi. Scrivi tutte le intuizioni che ti vengono. Potrebbero non sembrare logiche, ma faranno la differenza nella tua vita. Di sera, discuti di queste idee con il partner.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Nuove idee e concetti riguardanti il modo in cui ti guadagni da vivere potrebbero essere nella tua mente oggi Acquario, il che potrebbe causare un pò di cambiamento nel tuo sistema di valori. Potresti decidere di intraprendere una professione completamente nuova che non hai mai considerato prima. I libri sull’argomento potrebbero essere di supporto e incoraggianti. È importante seguire il tuo cuore in questo momento. Fallo!



Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:I piani per eventi sociali che si svolgono nel tuo quartiere potrebbero farti passare molto tempo al telefono oggi, Cancro. Oppure potresti girare in macchina per fare varie commissioni. Qualunque cosa sia, ti sentirai particolarmente forte. Anche il tuo partner potrebbe essere coinvolto nel tuo progetto. Invitalo a cena. Ti piacerà come finirà la serata!



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un crescente senso di intimità con un amico intimo o con il partner rivelerà forte interesse reciproco. Potresti anche discutere di un lungo viaggio insieme, magari in un paese straniero. Non è il momento di trattenersi o di essere troppo cauti, Scorpione. La tua vita è sulla buona strada. Se vuoi cavartela con questa persona, provaci.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Le attività di gruppo e gli eventi sociali ti entusiasmano oggi, Pesci. Incontrerai nuove persone, intraprenderai nuovi interessanti progetti e, se non l’hai già fatto, potresti persino innamorarti. Una serie di idee affascinanti scambiate a questi eventi potrebbe spingerti verso un nuovo corso di studi. Le partnership di qualsiasi tipo formate oggi avranno una forte possibilità di successo. Di sera, vai a cena con i tuoi nuovi amici.