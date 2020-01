Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2020 Venerdì

Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2020 Venerdì è il segno del Cancro è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:Un obiettivo al quale stai lavorando da molto tempo e nel quale hai riposto molta speranza e fiducia, oggi può sembrare improvvisamente in dubbio, Ariete. Questo non significa che sia svanito. Significa solo che per ora devi lavorare un pò di più e ricostruire la tua fiducia in esso. Domani i tuoi dubbi potrebbero benissimo appartenere al passato. Lavora sodo e resisti.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: I successi delle ultime settimane, insieme a un aumento del denaro, potrebbero farti venire il desiderio di migliorare la tua situazione di vita, Leone. Potresti avere dubbi, tuttavia, sul modo migliore per farlo. Dovresti muoverti o semplicemente rimodellarti? Dovresti spostarti vicino o in un’altra zona? È meglio semplicemente elencare i pro e i contro di ciascuna opzione e poi considerarli tutti attentamente. Non devi decidere adesso.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti trovarti spaesato su come procedere con un determinato compito o progetto con il quale sei coinvolto, Sagittario. Potrebbero esserci diverse opzioni, tutte realizzabili e questo potrebbe rivelarsi confusionario. Se tutte le opzioni sono efficienti e pratiche, non preoccuparti della tua decisione. Lancia una moneta se devi! Il successo è fortemente indicato se non ti stressi troppo durante il processo.



Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Un partner o un collega potrebbe subire alcuni cambiamenti in questo momento e ti chiederai se hai un futuro o no con questa persona. Potrebbe sembrare che tu stia andando avanti mentre lei sia in ritardo. Questa potrebbe essere solo una condizione temporanea Toro, quindi fai attenzione a non saltare a nessuna conclusione affrettata in questo momento. Offri il tuo aiuto e fai quello che puoi, quindi lascia che la persona risolva le sue cose. Dovrebbe passare tutto in pochi giorni.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Lo stress causato dalle pressioni di lavoro che hai vissuto potrebbe farti sentire un pò sotto tono. Eppure probabilmente non sei disposto a prenderti un pò di tempo libero perché sei troppo preoccupato di finire ciò che stai facendo in modo tempestivo, Vergine. È importante ricordare che non finirai affatto se ti esaurisci. Muoviti lentamente e prenditi un pò di tempo per rilassarti un pò. Tutto andrà meglio di quanto pensi.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Qualcosa potrebbe preoccupare un membro della tua famiglia Capricorno, e questa persona non sembra incline a parlarne. Il tuo intuito sembra temporaneamente bloccato, quindi non potrai capirlo. Non provarci; probabilmente il problema è sepolto troppo profondamente nell’altra persona. Metti in chiaro che sei lì, se necessario, e poi consenti a questa persona di andare per la sua strada. Non lasciare che questa situazione ti faccia dubitare del vostro rapporto.



Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:In questo momento potresti dubitare dei concetti e degli atteggiamenti che hai accettato per tutta la vita. Generalmente tendi ad essere una persona orientata al servizio Gemelli, e oggi potresti voler aiutare qualcuno vicino a te. Eppure questa persona può avere sepolto profonde questioni che solo lui o lei può affrontare, e quindi potrebbe sembrare poco riconoscente. Stai certo che non è così.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Blocchi e ostacoli che potresti aver raggiunto in relazione ai tuoi progetti potrebbero farti domandare se hai veramente quello che serve per realizzarli, Bilancia. Va bene, ma non dubitare delle tue abilità. Fai un passo indietro, sii obiettivo e risolvi i problemi in modo pratico ed efficiente. Non lasciare che le tue insicurezze ottengano la meglio su di te.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti sentirti come se vivessi nella nebbia, Acquario. Potrebbero arrivarti alcune notizie interessanti ma sconcertanti. Potrebbero essere informazioni di una natura così bizzarra che ti sarà difficile accettarle, ma la tua fonte potrebbe essere più che affidabile. Le conversazioni con gli altri potrebbero sembrare vaghe e incerte, poiché chi ti circonda non si sente davvero così comunicativo. Potrebbe essere necessario fare affidamento sull’intuizione.



Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Sogni e visioni potrebbero suscitare in te il desiderio di essere particolarmente artistico e creativo oggi, Cancro. Le idee per nuovi progetti artistici potrebbero esplodere dentro e fuori dalla tua testa tutto il giorno e potresti andare nel panico dubitando che avrai mai il tempo di trasformare una qualsiasi delle tue idee in realtà. In questo momento però, puoi solo scrivere tutto ciò che ti viene in mente!



SCORPIONE ⭐⭐TOP:Anche se quasi tutto nella tua vita sembra andare bene Scorpione, oggi potresti ritrovarti in un pò nel panico. Potresti avere un attacco temporaneo di paura pensando che la tua fortuna non durerà. Tuttavia, questo è molto probabile che sia dovuto alle tue insicurezze più profonde. Non prestare troppa attenzione ai dubbi espressi dagli altri. Credi in te stesso, continua a lavorare sodo e continua ad andare avanti.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Premonizioni inattese e sensazioni viscerali potrebbero rivelarsi troppo forti Pesci, specialmente se avvertono eventi imminenti che non saranno poi così piacevoli. Questi sentimenti ti vengono inviati non per preoccuparti o per causare turbamento, ma per darti indizi su come affrontare le eventuali possibilità. Potrebbe anche essere necessario affrontare il proprio dubbio. Scava, fai quello che puoi e assicurati un risultato positivo. Ricorda, è possibile trasformare la paglia in oro!