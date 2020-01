Vaia Cube: l’amplificatore in legno a sostegno della ricostituzione delle foreste

E per arricchire ancor più di significato un’azienda e un prodotto che già ne sono densi, Vaia ha scelto di piantare un nuovo albero per ogni amplificatore venduto.

Un oggetto piccolo e semplice come significativo simbolo di rinascita e collaborazione, che concretizza la volontà di amplificare il concetto di comunità diffondendolo capillarmente, un pò come le radici degli alberi, valorizzando il territorio e le iniziative volte a preservarlo.

Nasce così Vaia Cube : una cassa di legno passiva che promette suoni caldi e profondi, che traggono origine dalla natura stessa. L’abete rosso utilizzato per la costruzione infatti, è noto in quanto materiale d’elezione per la costruzione di strumenti a corda. Poggiando lo smartphone sul cubo quindi, il suono verrà amplificato naturalmente.