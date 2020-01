Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2020 Martedì

Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Non tutte le amicizie sono uguali, Ariete. Potresti averlo imparato nel modo più duro, ma va bene. Oggi potresti aver voglia di fare ordine nelle tue amicizie. È tempo di capire quali dei tuoi amici sono davvero lì per te quando ne hai bisogno, quali si preoccupano per te e quali no. Ogni tipo di amicizia può esserti utile a modo suo. Non aver paura di ammetterlo.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Sembra che provi molto risentimento nei confronti di qualcuno che potrebbe averti fatto del male. Non tenere dentro questi sentimenti o ti mangeranno, Leone. Approfitta di questa giornata per mettere tutte le tue carte sul tavolo e dimenticare la vendetta, perché potrebbe rivoltarsi contro di te. Perché invece non provi a contattare questa persona e spiegargli i tuoi sentimenti? La buona energia che otterrai da questa esperienza potrebbe esserti molto utile domani.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è un buon giorno per rischiare, Sagittario. Potresti avere abbastanza successo se sarai pronto a difendere le cose a cui tieni davvero. Fai finta di essere il regista di un film e di aver appena incontrato un potenziale produttore. Ti capita di avere in mano la tua sceneggiatura. Sei pronto a salire sul palcoscenico? Sei pronto per il successo?



Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Non solo vuoi vivere la vita al massimo ogni secondo, ma senti anche il bisogno di lasciare il tuo segno speciale nel mondo. Devi solo essere creativo nella vita, Toro. Il grande progetto al quale pensi da un pò sta appena iniziando a prendere forma. Oggi potresti trovare alcuni dei materiali di cui avevi bisogno per far partire davvero le cose! Un dono finanziario o il dono del tempo di qualcuno? La generosità di qualcuno potrebbe davvero rendere speciale la tua giornata!



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi Vergine, potresti aver voglia di nasconderti nella tua torre d’avorio e guardare lo spettacolo che sta avvenendo davanti ai tuoi occhi. E perché no, se questo ti consente di ottenere la giusta prospettiva di cui hai bisogno sulle cose? Usa questo periodo della tua vita per dare alle cose il loro vero valore. Sei una persona molto fortunata ad essere in grado di trovare questo tipo di equilibrio nella tua vita.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Hai un tipo di creatività e originalità che non conosce limiti oggi Capricorno. Come hai intenzione di esprimere questa ricca creatività che abbonda dentro di te? Se il tuo ambiente non ti consente di esprimerla, cambialo e prova a crearti una nuova realtà. Questo è l’unico modo in cui sarai in grado di utilizzare questa incredibile energia in modo produttivo.



Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua mente è in un periodo di grande attività e la tua curiosità per il mondo che ti circonda è praticamente insaziabile. Sei interessato a tutto e tutti. Vuoi essere in grado di capire tutto, dalla cosa più semplice a quella più complicata. Nulla potrebbe ostacolare la tua sete di conoscenza. Quindi, procurati una buona scorta di libri sulle cose che vorresti imparare e prova ad incontrare nuove persone.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Vorresti parlare con il tuo partner di qualcosa di importante, Bilancia? Bene, sta a te fare la prima mossa. In effetti, è proprio quello che lui si aspetta. Approfitta della tua giornata oggi per dirgli esattamente cosa ti aspetti e per condividere alcune delle tue preoccupazioni. Sei qualcuno che ha la fortuna di sapere quello che vuole, ma non è sempre facile per te dire agli altri di cosa si tratta. Sii forte.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Questo è il giorno ideale per dare un’occhiata alla tua situazione finanziaria. Prendi il tuo estratto conto alla mano e cerca di analizzare la tua situazione nel modo più obiettivo possibile, senza sopravvalutare o sottovalutare quello che spendi. Non ti pentirai di questa operazione, dal momento che potrebbe impedirti di fare alcuni grossi errori in seguito.



Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:È molto difficile per te conciliare il tuo desiderio di creatività e originalità con i vincoli che la società ti impone per essere una persona efficiente e produttiva, Cancro. Questo è uno dei grandi dilemmi che devono affrontare molte persone al giorno d’oggi. È come se dovessi nascondere la tua vera personalità per essere all’altezza di ciò che gli altri si aspettano da te. Un consiglio per oggi: non essere così duro con te stesso. Sei umano.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Ti godi la tua libertà, Scorpione. Sei una persona molto indipendente e odi quando qualcosa ti ostacola. Oggi potresti voler dare un’occhiata alla tua situazione finanziaria. Non ami affrontare queste operazioni, ma se non lo fai, potresti limitare fortemente la tua libertà di vivere la vita al massimo. Sii ragionevole sulle cose.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti essere preoccupato per qualcosa che hai fatto di recente di cui non sei molto orgoglioso. Oggi scoprirai che tutto ciò che ti preoccupava non era niente di grave. La realtà da cui hai cercato di scappare ultimamente sarà proprio davanti ai tuoi occhi e vedrai che non è poi così male. Sarai ricompensato per tutto il tuo duro lavoro, come se la vita stesse cercando di darti una lezione sull’essere ottimista. Quindi non essere così negativo!