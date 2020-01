Auricolari Horizon Louis Vuitton: tutto il lusso della tecnologia

Oltre ai modelli in nero e in bianco, gli auricolari sono disponibili anche in colori audaci come il rosso e il giallo neon. Anche se la vera chicca della collezione è il modello rosa chiaro, con motivo monogram e simboli decorativi in metallo oro rosa.

Le novità tecniche includono: la modalità di cancellazione del rumore attivo, qualità migliorata nella modalità di ascolto ambiente, batteria estesa a 30 ore con una ricarica di 10 ore all’interno degli auricolari e due cariche supplementari all’interno della custodia. Inoltre le nuove cuffie hanno un doppio microfono in ogni auricolare, che può essere utilizzato anche singolarmente. La versione firmata Louis Vuitton è in vendita a 980 euro e può essere acquistabile sul sito ufficiale della maison.