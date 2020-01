Orologio Laughing Skull White: il teschio di Bell & Roses scandisce il tempo

Orologio Laughing Skull White

Il teschio firmato Bell & Roses che scandisce il tempo

Design stravagante, di forte impatto, a tratti dark. E’ il nuovo Orologio Laughing Skull White di Bell & Ross, maison svizzera di alta orologeria, che da vita ad un pezzo d’eccezione costruito attorno ad un meccanismo di grande complessità.

A far funzionare l’orologio infatti, è un movimento meccanico a carica manuale con ore e minuti dotato di animazione. Il teschio automa è predisposto per muovere la mascella e quindi ridere, quando si ruota la corona durante la fase di carica.

Un orologio da collezione, realizzato in edizione limitata a 99 pezzi con cassa in acciaio micropallinato Clou de Paris e cinturino in alligatore avorio, che colpisce per l’estetica ma anche per i forti rimandi simbolici.

Quello del teschio infatti è un simbolo che, oltre a richiamare il mondo militare e il coraggio dei soldati, è stato l’emblema dei pirati nel XVIII secolo e da molti è ancora considerato un talismano che spaventa il nemico e scongiura la sfortuna.

Dagli anni 2000 il teschio comincia a fare la sua apparizione come singolare elemento decorativo riservato agli orologi da polso e da lì in poi, non ha più abbandonato la scena declinandosi di volta in volta in versioni più o meno dark.

Un simbolo che il giovane marchio ha più volte riproposto nel corso degli anni. Quasi sempre in modelli a tiratura limitata. A partire dal 2009 con il BR01 Skull, poi riproposto nel 2011 in versione tourbillon.

Del 2015 invece la versione in bronzo BR01 Skull Bronze, seguita l’anno successivo da quella con cassa incisa e rivestita in lacca nera BR01 Burning Skull.

Modelli di una collezione ormai quasi decennale, entrata di diritto tra le signature della marca.