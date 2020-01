Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2020 Venerdì

Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2020 Venerdì è il segno del Sagittario è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le relazioni romantiche assumono un’aura fiabesca Ariete. Pertanto, questa dovrebbe essere una giornata meravigliosa per programmare una serata intima con il partner. Goditi questa meravigliosa sensazione di sintonia che c’è tra voi, ma non perdere di vista la realtà.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi è più probabile che la comunicazione con gli altri sia a livello sottile piuttosto che verbale, Leone. Quando il telefono squillerà, potresti già sapere chi c’è dall’altra parte. Potresti anche raccogliere telepaticamente i pensieri degli altri. Libri e articoli su persone che hanno avuto esperienze simili potrebbero migliorare la tua comprensione. Segui il flusso delle cose.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:L’ispirazione creativa scorre liberamente oggi Sagittario, permettendoti di canalizzarla in più di un modo. Potrebbe anche arrivare un’opportunità per guadagnare una quota considerevole facendo qualcosa di artistico. Possono essere coinvolti studi spirituali o metafisici. Questo potrebbe rappresentare il raggiungimento di un obiettivo che cerchi di raggiungere da molto tempo e quindi sarai abbastanza eccitato. Stasera esci e festeggia il tuo successo con i tuoi amici.

Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti partecipare a più di un’attività di gruppo o ad un evento sociale che coinvolge questioni spirituali o metafisiche. Il tuo senso di intuizione è molto alto Toro, e il tuo livello di comprensione è particolarmente acuto. Pertanto, concetti che in altri momenti potrebbero confonderti, oggi potrebbero sembrare chiari e trasparenti. Goditi questo momento!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Le ispirazioni tratte da recenti avvenimenti religiosi o spirituali potrebbero farti scrivere resoconti delle tue esperienze Vergine, forse con l’idea di pubblicarle un giorno. La tua concentrazione potrebbe essere intensa, poiché la scrittura per te oggi potrebbe non solo essere creativa ma anche terapeutica. Ti aiuterà anche frequentare lezioni o seminari o semplicemente discutere dell’argomento con un amico. La conoscenza è essenziale.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Di solito preferisci avvicinarti agli eventi con un atteggiamento pratico e scientifico Capricorno, ma oggi ti senti particolarmente intuitivo e più consapevole degli altri mondi, quindi potrebbe essere difficile attenerti alla tua solita mentalità. Alcuni sentimenti spiacevoli che hai avuto sugli eventi recenti potrebbero averti stressato un pò. Ricorda che non tutto nell’Universo può essere spiegato attraverso la logica o la scienza!



Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Il lavoro intellettuale o artistico potrebbe occupare molto del tuo tempo oggi, Gemelli. Il tuo livello di ispirazione è alto e sei propenso a essere pieno di idee che gli altri potrebbero trovare utili. È anche probabile che tu percepisca i pensieri e i sentimenti di coloro che ti circondano prima che loro ne siano consapevoli. Questo non solo aumenta la tua carriera, ma può aiutarti nel campo dell’amore. Buona giornata!



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi dovresti sentirti particolarmente forte e in salute, Bilancia. L’impulso all’esercizio fisico, in particolare se lo fai da solo e all’aperto, è probabile che smuova le tue endorfine e ti porti a un livello maggiore di ispirazione e intuizione. Dopo aver finito, potrebbe essere una buona idea quella di sedersi in un parco, preferibilmente vicino all’acqua. Osserva e medita il tuo stato interiore.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Se hai pensato di intraprendere lo studio dell’astrologia, della numerologia, dell’alchimia o di qualsiasi altra scienza occulta, questo è il giorno giusto per iniziare Acquario. Cerca alcuni amici che condividono il tuo interesse e organizza la partecipazione ad una lezione o un seminario su qualsiasi argomento. Alla fine della giornata la tua mente potrebbe andare a mille miglia all’ora!



Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Lo studio della religione e delle questioni spirituali potrebbe essere di particolare interesse per te oggi, Cancro. È probabile che tu discuta le tue conoscenze e convinzioni con un amico intimo, il che potrebbe rivelarsi piuttosto illuminante per entrambi. Qualunque cosa imparerai si rivelerà artisticamente stimolante, quindi non stupirti se ti ritroverai a passare un pò di tempo a scrivere i tuoi pensieri o a trasformarli in immagini. Non ti limitare!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi Scorpione, potresti ritrovarti a raccogliere misteriosi messaggi telepatici da un amico che vive lontano. Una telefonata potrebbe rivelare che questa persona ha appena ricevuto delle buone notizie! Il tuo livello di intuizione è molto alto, quindi preparati ad alcuni messaggi insolitamente forti.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Alcuni sogni piuttosto intensi e vividi potrebbero ispirarti a intraprendere uno studio approfondito di un argomento che ti interessa molto, Pesci. Questo potrebbe coinvolgere l’arte, la filosofia o la metafisica. Di conseguenza, i piani di viaggio verso uno dei più grandi centri spirituali del mondo, come Gerusalemme, potrebbero essere nella tua mente. Il tuo livello di intuizione è molto alto oggi, quindi qualunque cosa sogni di fare, pensaci seriamente. Potrebbe essere proprio quello di cui hai bisogno!