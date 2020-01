Classic Blue: il colore protagonista del 2020. Tendenze e Design

Valdama Acquerello è un lavabo dalle curve morbide modellate dalla luce che non crea mai ombre nette, ma scorre sulle superfici in modo fluido e naturale. La parte interna, lievemente convessa e sollevata rispetto al piano orizzontale grazie a una particolare soluzione tecnica, è accuratamente studiata nelle sue proporzioni dimensionali e nei dettagli delle curvature e si raccorda con la forma del lavabo contenitore.

La vasca Reflex di antoniolupi ha una linea armonica e minimalista. E’ realizzata in Cristalmood, resina di nuova generazione, trasparente, resistente e versatile per le sue caratteristiche di lucentezza.

Un’idea per avvalersi di questo colore è quella di utilizzarlo per ravvivare gli ambienti attraverso dei dettagli: può essere la tappezzeria di un divano, un tappeto, un cuscino o un piccolo arredo capace di catalizzare l’attenzione senza appesantire la stanza.

Le combinazioni di questo colore sono tante: il blu si pone come sostituzione morbida rispetto al nero e al bianco e nero scandinavo, per trovare una gradazione intensa ma dotata di più respiro e profondità.