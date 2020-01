Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2020 Martedì

Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2020 Martedì è il segno dello Scorpione è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: È tempo di mettere da parte i sentimenti e passare a qualcosa di nuovo, Ariete. Smetti di rispolverare vecchi album di foto e piangere sulle esperienze passate. Riuscirai solo ad affondare in una pozza di lacrime da cui non potrai tirarti fuori. Invece, questo è un giorno per guardare al futuro e pianificare nuove esperienze che potrai goderti con le persone che ami.



LEONE ⭐⭐ TOP: Non essere sorpreso se sarai rimproverato da persone che sono arrabbiate per il modo in cui gestisci certe cose nella tua vita, Leone. Molto probabilmente, le persone che ti criticano di più sono quelle che ti capiscono di meno. Probabilmente sono su una lunghezza d’onda completamente diversa dalla tua, e non è compito tuo cercare di cambiarla, né tua responsabilità cambiare i tuoi modi a causa loro.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Ricorda che nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso, Sagittario. Potrebbe sembrarti che gli altri stiano cercando di insegnarti come vivere oggi. Non lasciarti convincere che i tuoi pensieri e le tue idee siano meno validi dei loro. Allo stesso tempo, è importante rimanere aperti e accettare le idee degli altri.



Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Lascia che il genio dentro di te esca, Toro. Potresti sentirti come una sorta di inventore che ha idee selvagge che potrebbero aiutare a rivoluzionare il futuro. Porta queste idee allo scoperto e vedi che tipo di risposta ricevi dalle persone intorno a te. Concetti all’avanguardia probabilmente ti attireranno molto. Questi sono quelli che dovresti perseguire e seguire se puoi.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Potresti ritrovarti a volare in alto senza una ragione particolare, Vergine. Se non è così, fermati ed esamina la situazione. Molto probabilmente, qualsiasi disagio emotivo che senti è dovuto alla mancanza di libertà personale. Forse ti senti troppo legato emotivamente o troppo frenato mentalmente. Forse devi uscire completamente dalla tua situazione attuale. Usa questo giorno per cercare di sentirti più indipendente.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Se stai ancora usando la vecchia pala e i rastrelli nei campi, ora è il momento di aggiornarti, Capricorno. Prendi quel macchinario nuovo che farà tutto in pochissimo tempo. In poche parole, pensa ai modi in cui puoi essere più efficiente. Sentiti libero di investire in quelle cose che ti aiuteranno a rendere la tua vita più facile e più comoda. Molto probabilmente, il flusso naturale della giornata ti porterà esattamente dove vuoi arrivare.



Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP: Potresti sentirti frustrato quando il tuo elenco di attività per la giornata non sembra essere così breve, Gemelli. Molto probabilmente, ciò è dovuto a circostanze impreviste e interruzioni sulle quali non hai praticamente alcun controllo. Non arrabbiarti con te stesso per cose che non puoi cambiare. Assicurati di lasciare del tempo extra per fare le cose che vuoi, perché le interruzioni continueranno per tutto il giorno.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Questo è un buon momento per iscriverti a una rivista o a una newsletter che ti terrà aggiornato su eventi e sviluppi attuali in un campo che ti interessa, Bilancia. La parola chiave del giorno è “nuova”. Mantieni la tua mente fresca con notizie che suscitano il tuo interesse e ti danno l’ispirazione di cui hai bisogno per continuare a lottare per gli obiettivi che ti sei prefissato.



ACQUARIO ⭐⭐ TOP:Bevi molta acqua per mantenere il tuo fisico adeguatamente idratato, Acquario. L’acqua è la parte più importante della tua dieta ed è probabile che tu non stia bevendo abbastanza. Oggi sei molto sensibile, quindi prenderti cura di te è la cosa migliore che puoi fare. Allontanati dalle persone che cercano di succhiarti la forza vitale.



Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:A causa del tuo atteggiamento ben educato Cancro, potresti essere riluttante a prendere una posizione stravagante o attirare l’attenzione con un abito o una pettinatura insoliti. Oggi dimostra che puioi fare qualcosa di inaspettato che scuote la folla. Distinguiti dagli altri in qualsiasi modo ti sembra opportuno.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Probabilmente hai il desiderio di assumerti delle responsabilità e sicuramente ne hai le capacità, quindi cosa stai aspettando Scorpione? Smetti di stare seduto in attesa che qualcun altro prenda una decisione al posto tuo. Quando gli altri avranno finito di discutere e vacillare su quale direzione prendere, tu avrai già percorso chilometri lungo la strada. Il tuo cuore vuole che tu prenda una posizione forte e indipendente.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Probabilmente colpirai quel punto magico oggi in cui puoi quasi leggere i pensieri degli altri, Pesci. Potresti sapere esattamente cosa dirà quella persona prima che lo faccia. Potresti anche scoprire che la tua mente lavora così rapidamente che mentre qualcuno sta cercando di arrivare ad un punto, tu sei già cinque passi avanti. Metti a frutto le tue doti.