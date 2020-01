Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2020 Mercoledì

Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2020 Mercoledì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potrebbe emergere un conflitto tra obblighi di carriera e responsabilità domestiche, Ariete. Probabilmente ti sentirai totalmente impotente quindi potrebbe farti sentire irritabile ed essere più scattante del solito. Prova a pensare chiaramente e trova una soluzione per il tuo enigma. Evita la tentazione di litigare con gli altri. Di sera, esci e vai a ballare! Spazza via parte di quell’energia frustrata.



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Troppi compiti oggi potrebbero farti sentire sotto pressione, creando stress e tensione inutili. Calmati e non farti prendere dal panico. Probabilmente ti senti più sensibile del solito Leone, quindi potresti anche farti contagiare dall’umore delle persone intorno a te. Fai delle pause ed esci a fare una passeggiata. Questo dovrebbe schiarirti le idee e semplificarti le cose.

SAGITTARIO ⭐ TOP:Il superlavoro, lo stress e la tensione nervosa potrebbero provocare febbre o mal di testa oggi, Sagittario. Pertanto, potrebbe essere una buona idea iniziare la giornata stimolando te stesso e concentrandoti sui compiti più urgenti. Non preoccuparti se devi lasciarne alcuni indietro. C’è la possibilità che gli altri intorno a te possano entrare in discussioni piuttosto accese. Stanne fuori. Questo ti farà solo sentire peggio.



Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Le telefonate da persone che vivono in stati lontani potrebbero portare notizie piuttosto sconcertanti. Questo potrebbe suscitarti un pò di rabbia. Non farlo! La persona è probabilmente solo il messaggero. Se andare da qualche parte oggi Toro, potresti arrivarci più rapidamente camminando! C’è troppo traffico per la strada!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:I livelli emotivi sono alti tra i membri di un gruppo a cui sei affiliato mentre i disaccordi si trasformano in litigi. Stanne fuori Vergine, non ti porterà a nulla di buono. Scrivi le tue impressioni e condividile con gli altri in un altro momento quando gli animi si saranno calmati. Potresti dover dare un’ultima spinta per raggiungere un tuo obiettivo personale, ma potresti essere bloccato da forze al di fuori del tuo controllo. Cerca di rimanere paziente!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Se sei coinvolto in qualche tipo di attività di gruppo, preparati a dover domare i litigi tra le persone. Potresti trovarlo estremamente inutile e controproducente e potresti essere tentato di fermare tutti. È meglio starne fuori, Capricorno. Sbarazzati della tua frustrazione camminando verso casa! Ti sentirai meglio.



Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Gli incubi di stanotte ti faranno svegliare estremamente arrabbiato senza una ragione tangibile. Potresti voler dare un’occhiata da vicino ai tuoi sogni e provare ad analizzarli in modo da imparare la fonte della tua ira e il modo migliore per espellerla. È probabile che notizie sconcertanti sul denaro si rivelino infondate Gemelli.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:Le pressioni per completare i compiti rimasti indietro e quelli nuovi fanno sì che le tue emozioni aumentino. È probabile che tutti, incluso te, si sentano nervosi e stressati e che possano scoppiare dei litigi. Potrebbe essere meglio tenere gli occhi e la mente concentrati sui compiti e non sui piccoli battibecchi che stanno avvenendo intorno a te, Bilancia.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:La frustrazione e il dispiacere degli altri nella tua cerchia di amici potrebbero farti tentare di uscire e sbarazzarti di quell’energia spendendo molti soldi. Potresti esagerare con il cibo o le bevande o cedere agli acquisti d’impulso. Concediti un pò Acquario, ma non esagerare. Non vuoi farti venire il mal di stomaco e non vorrai riportare al negozio oggetti indesiderati. Invece, metti le tue passioni in attività creative.

Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:Il partner o un collega, è probabile che sia di umore irritabile oggi che potresti trovare un pò sconvolgente. Tieni presente che l’umore di questa persona probabilmente ha poco o nulla a che fare con te o a qualsiasi cosa tu abbia detto o fatto. Questa non è una buona giornata per dare o partecipare a eventi sociali o addirittura accettare inviti. Aspetta fino a domani!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:L’energia stressante derivante dall’incapacità di mettere in atto i tuoi piani potrebbe metterti a disagio oggi Scorpione, e potresti essere tentato di entrare in piccoli litigi con coloro che ti circondano. Cerca di trovare sbocchi alternativi per la tua energia in modo da evitare questa trappola. Esiste anche il pericolo che tu possa intraprendere azioni impulsive senza pensarci. Ricordati di fermarti e pensare prima di agire; altrimenti, i tuoi sforzi potrebbero essere sprecati.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Un aumento del livello di irritabilità e frustrazione potrebbe indurti a sfidare amici, bambini o altri intorno a te. Probabilmente ti senti particolarmente energico, Pesci. In giorni come questo potresti prendere in considerazione la possibilità di fare jogging, andare in palestra o fare lezioni di aerobica. Ciò potrebbe fornirti uno sbocco e produrre alcune endorfine che prevalgono sullo stress e sulla tensione!