Oroscopo del giorno 30 Gennaio 2020 Giovedì è il segno del Cancro è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 30 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Ricorda che c’è uno spirito in tutto ciò che ti circonda, Ariete. Solo perché non possiamo percepire qualcosa con i nostri occhi, orecchie, naso, bocca o dita non significa che non esiste. Rispetta il campo di forza che ci circonda e le forme animate e inanimate che esistono nella nostra vita quotidiana. Sei incline a percepire la vita come se fosse una preghiera oggi.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Molto probabilmente sarai molto attratto dalle cose che non puoi avere, Leone. Invece di arrabbiarti e sentirti frustrato per il fatto che non stai ottenendo ciò che desideri, cerca il motivo per cui hai davvero bisogno di queste cose. Le cose con un valore sentimentale estremamente alto possono sembrare molto importanti per te in questo momento, ma forse c’è un motivo ancora più importante per il quale devi lasciarti il passato alle spalle.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:È probabile che le tue emozioni ti ingannino oggi, quindi fai attenzione a dare un giudizio su qualcosa, Sagittario. Assicurati di prendere il tuo tempo e raccogliere tutti i dati necessari altrimenti potresti finire per prendere una decisione impulsiva di cui ti pentirai in seguito. Le situazioni e le persone che incontrerai oggi possono essere testarde, emotive o inaffidabili. Se è così, basta tornare indietro e affrontare queste cose in un altro momento.



Oroscopo del giorno 30 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Condividi la tua passione, l’amore e la felicità con le persone intorno a te, Toro. Metti la tua energia in un progetto di gruppo e lavora per creare qualcosa di molto più magico e significativo di qualsiasi cosa tu possa fare da solo. Non sei solo in questo mondo e scoprirai che hai molto da imparare lavorando in stretta relazione con altre persone che condividono ideali simili ai tuoi.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Potresti ritrovarti a fissare una pagina vuota per ore e ore mentre cerchi di scrivere sulla carta quello che vuoi veramente dire, Vergine. Forse la tua motivazione è in calo. Oggi la tua mente è tra le nuvole e può essere difficile rimanere in attività. Tuttavia, una volta iniziato l’atto di scrittura o qualunque lavoro tu abbia bisogno di finire, le cose sembreranno scorrere da sole.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Rendi il tuo tempo trascorso con gli altri molto più ricco contrastandolo con il tempo che trascorri da solo, Capricorno. Scoprirai che più energia puoi concentrare su te stesso e sui tuoi pensieri, più sarà bello condividerla con gli altri. Sii più egoista con la tua energia per assicurarti che il tuo santuario interiore sia regolarmente curato.



Oroscopo del giorno 30 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Cambiamenti drastici nelle tue emozioni potrebbero farti dubitare di determinati istinti o sentimenti che provi, Gemelli. Invece di sentirti frustrato dalla tua incapacità di dare un senso razionale a queste emozioni, goditi il viaggio che ti stanno offrendo. Avere queste emozioni e poterle esprimere liberamente è un grande dono. Non cercare di nascondere o sopprimere ciò che senti. Se oggi ti sembra di essere sulle montagne russe, non provare a saltare giù a metà della corsa. Sarai molto più sicuro se resterai seduto fino alla fine.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Se ti ritrovi a dover fare qualcosa per sfuggire alla tua vita per un pò Bilancia, allora forse la devi esaminare più da vicino. Invece di cercare di capire il modo migliore per scappare, cerca di capire il modo migliore per rendere la tua vita più piacevole. Assicurati di essere felice con te stesso e con le cose che stai facendo. In caso contrario, è tempo di cambiare.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Frequenta una conferenza o una sorta di discussione intellettuale in cui le persone esprimono attivamente le loro idee e le loro opinioni forti, Acquario. È importante che tu senta la passione di un altro che è incredibilmente concentrato sul suo sogno. Lasciati ispirare oggi da coloro che parlano con passione anche se potresti non essere necessariamente d’accordo con quello che stanno dicendo. In caso contrario, sentiti libero di rispondere con una replica altrettanto appassionata.

Oroscopo del giorno 30 Gennaio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è uno di quei giorni in cui vuoi solo sdraiarti per terra e guardare le nuvole, Cancro. La tua mente artistica può facilmente individuare un drago, una sedia o un volto che assomiglia a quello di tua madre. Porta qualcuno a sdraiarsi vicino a te e mostragli ciò che vedi. C’è una ragione per cui il tuo cervello attira l’attenzione su alcune forme e non su altre. Trova importanti indizi in queste informazioni.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Mantieni puro il tuo spirito amante del divertimento, Scorpione. Fai attenzione a non fare argute conversazioni o intrattenere battute a spese di qualcun altro. È probabile che questo tipo di comportamento ti torni indietro e ti perseguiti in futuro. Mantieni le cose positive in ogni momento, soprattutto quando sei tentato di diffondere informazioni su qualcuno. Oggi è uno di quei giorni in cui potresti facilmente scivolare e rimanere bloccato nella tua stessa trappola.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:La tua immaginazione probabilmente ti attira in luoghi lontani Pesci, e potresti ritrovarti a sognare ad occhi aperti costantemente. A volte, questi sogni possono sembrare ostacolare il tuo modo razionale e lineare di affrontare la vita di tutti i giorni. Ricorda che fai questi sogni per una ragione e che dovresti cercare di comprendere e integrare consapevolmente i loro messaggi nella tua vita quotidiana.