Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2020 Venerdì è il segno del Toro è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Ti stai innamorando di qualcuno che hai conosciuto sul lavoro, Ariete? In tal caso, potresti scoprire che i tuoi sentimenti sono ricambiati. Il tuo innamorato potrebbe telefonarti, o mandarti una mail e invitarti fuori. Altre persone potrebbero essere presenti, ma questo non ti impedirà di conoscerlo meglio e capire se questa relazione mostra premesse. L’unico problema è che potresti doverlo tenerlo nascosto per un pò, almeno sul lavoro.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Finanziariamente le cose sembrano andare benissimo per te in questo momento Leone, e quindi potresti pianificare di fare un investimento per la tua casa. Se ne possiedi già una, potresti decidere di fare lavori o decorarla. Altrimenti, potresti tormentare gli uffici degli agenti immobiliari per le prossime settimane. Questo è un buon momento per trasformare la tua energia verso il miglioramento del tuo spazio. Provaci e divertiti!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:L’amore potrebbe arrivare oggi, Sagittario. Ciò potrebbe coinvolgere un collega o possibilmente qualcuno di un gruppo al quale sei affiliato. Potrebbe anche essere qualcuno che non hai mai considerato prima d’ora. Chiunque sia, potrà sembrare troppo perfetto per essere vero. Tieni presente che questa è un’infatuazione e che per avere successo devi anche amare i difetti di una persona.



Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: L’amore e il romanticismo sono una priorità nella tua agenda di oggi, Toro. Tu e il tuo partner potete lasciare una riunione di amici per stare soli insieme e parlare. Parlate chiaramente, i sentimenti intensi tra voi potrebbero essere ovvi per entrambi. Se state insieme da un pò, potrebbero venir fuori discorsi di impegno o di matrimonio. Buona giornata.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:In questo momento Vergine, la maggior parte della tua attenzione è su un gruppo al quale sei affiliato o su un soggetto intellettuale verso il quale hai un intenso interesse, o forse entrambe le cose! Le arti, in particolare la scrittura e il disegno, potrebbero essere tra queste materie. Alcuni dei tuoi amici più cari potrebbero condividere il tuo interesse, in particolare una donna che vive nelle vicinanze, quindi puoi aspettarti alcune discussioni entusiasmanti nei prossimi giorni. Goditele!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un gruppo al quale sei affiliato potrebbe voler fare un viaggio insieme, magari in un luogo associato a tradizioni artistiche o spirituali. Anche il tuo partner potrebbe accompagnarti, rendendolo tanto una fuga romantica quanto un’avventura. Porta con te un sacco di soldi! I tuoi amici vorranno andare in posti carini.



Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Si svolgerà una festa a casa tua oggi, Gemelli. È il compleanno di un membro della famiglia? Ci saranno molte battute e intense discussioni su argomenti profondi e storie di eventi strani che si verificano in tutto il mondo. Potresti fare piani per un altro incontro di questo tipo a casa di qualcun altro. L’amore può sbocciare. Qualcosa in serata avvicinerà te a un’altra persona!



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti decidere di trascorrere gran parte della giornata da solo a casa Bilancia, magari lavorando a un progetto creativo di qualche tipo. Il tuo intelletto e la tua immaginazione operano a un livello elevato e un incontro con alcuni amici potrebbe averti ispirato. Questa è in realtà una buona giornata per sfruttare il tuo talento artistico. La tua intuizione dovrebbe dare origine a risultati importantti. Lavora duramente!



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le questioni sulla carriera, forse quelle riguardanti l’arte, potrebbero essere nei tuoi pensieri in questi giorni. Tu e il tuo partner vorrete probabilmente uscire e festeggiare la vostra fortuna; tuttavia, assicurati di non esagerare. Domani ti sentirai assolutamente in splendida forma e potrai continuare a goderti il tuo successo.

Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo quartiere è un posto affollato oggi, Cancro. Forse sta accadendo un evento di qualche tipo,magari di natura sociale, politica o umanitaria. Potresti passare con il tuo partner, per curiosità più di ogni altra cosa. Potresti imparare qualcosa e scoprire una causa che significherà molto per te.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Aspettati di essere circondato da vero amore e affetto oggi, Scorpione. Amici, familiari e il partner potrebbero prestarti molta più attenzione del solito. Un’attività di gruppo o un altro evento sociale potrebbe mettere in contatto sia te che la persona amata con alcune persone interessanti che potrebbero diventare tuoi amici. Verranno scambiate molte informazioni, inclusi nomi e numeri di telefono di coloro che potrebbero rivelarsi importanti contatti commerciali. Divertiti!



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un evento sociale potrebbe portare nella tua vita un nuovo personaggio affascinante, forse di un’altra cultura, Pesci. Questa persona potrebbe finire per parlare con te per ore su una serie di argomenti intriganti. Potresti incontrare anche altre persone interessanti e alcuni potrebbero diventare amici, ma questa persona potrebbe benissimo diventare un amico intimo o addirittura un partner. Divertiti!