Oroscopo del giorno 3 Febbraio 2020 Lunedì è il segno della Vergine è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 3 Febbraio 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti avere la sensazione che ti stia succedendo qualcosa che non riesci proprio ad afferrare, Ariete. La tua mente rimbalza come se stessi guardando una palla una partita di tennis. Le cose potrebbero cambiare rapidamente intorno a te. Potresti capire che è arrivato il momento di saltare sul treno in corsa. Ricorda che le decisioni migliori non sono sempre prese con il cervello, a volte comanda solo il cuore.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Cerca di non essere spazzato via dal caos che sembra infuriare intorno a te, Leone. Alla fine, sai cosa è giusto e cosa è sbagliato, quindi non scendere a compromessi con te stesso o con il tuo orgoglio. Tieni gli occhi aperti su ciò che sta accadendo. Controlla ciò che puoi, ma non preoccuparti delle situazioni che non ti riguardano.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe esserci un grande conflitto nella tua vita che sembra quasi impotente da controllare in questo momento, Sagittario. Potrebbe sembrare che ci sia una guerra intorno a te e tutto ciò che vuoi è che si fermi. Che tu te ne renda conto o meno, hai un ruolo importante da svolgere in questa situazione e sicuramente hai il potere di influenzarne l’esito. Assumiti la responsabilità delle tue azioni.



Oroscopo del giorno 3 Febbraio 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi una persona o una situazione potrebbe farti sollevare la testa, Toro. Renditi conto che puoi attingere da questa energia. Mettiti contro questa forza e lascia che il tuo punto di vista sia ascoltato. A volte è necessario essere un pò schietti per portare la pace e l’equilibrio in una situazione instabile.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei in una posizione eccezionale per fare un’impressione forte e duratura sugli altri. Qualsiasi tipo di lavoro di gruppo è particolarmente favorito. C’è una potente spinta dietro le tue azioni, quindi fai attenzione a dove punti le tue armi. La trasformazione è un aspetto chiave per una crescita sana. Oggi è un giorno eccellente per perseguire obiettivi così importanti.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Esiste una forza potente che sembra lavorare contro di te oggi Capricorno, ma renditi conto che hai il potere di produrre un risultato positivo. Usa questo conflitto per trovare l’equilibrio in una situazione instabile. Oggi le tue azioni sono particolarmente potenti. Valuta di iscriverti a una lezione o di cercare un percorso di spiritualità.



Oroscopo del giorno 3 Febbraio 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Oggi è un grande giorno di trasformazione Gemelli e le tue azioni hanno un significato interiore più profondo del solito. Fai attenzione a dove punti la tua freccia, perché le persone potrebbero rivolgersi a te nel modo sbagliato. Assicurati di non colpire nessuno.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:La tua natura emotiva può sembrare stimolata all’azione oggi Bilancia, anche se potrebbe non sapere in quale direzione andare. Il motore è in funzione, ma per qualche ragione il parabrezza sembra non pulire bene. Cerca di entrare nelle aree della tua vita che richiedono una profonda revisione. Cerca di trasformarle in meglio. Una volta che il parabrezza è pulito, metti in moto il motore e parti.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le persone possono sembrare particolarmente insensibili ai tuoi sentimenti oggi Acquario, ma cerca di non discutere. Potresti sentire l’impulso improvviso di agire in modo fisico e dovresti farlo, ma fallo in modo costruttivo. Esci di casa e fai una passeggiata. Apri la tua mente e otterrai una prospettiva positiva sulla tua vita.

Oroscopo del giorno 3 Febbraio 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Usa la potente energia di oggi per arrivare al nocciolo della questione e rimuovere quella facciata che al momento ti sta facendo più male che bene. Apriti al mondo Cancro, e mostra alle persone intorno a te che hai molto di più da offrire di quello che sembra. Assumi un ruolo di controllo nella situazione e fai capire le tue esigenze. Scoprirai che la tua vita quotidiana migliorerà enormemente quando comunicherai le tue esigenze.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:C’è un’enorme quantità di potere a tua disposizione oggi Scorpione, dovresti prendertene cura e usarlo con saggezza. Questo è un periodo piuttosto trasformativo per te e il tuo corpo potrebbe subire molti cambiamenti. Hai la capacità di fare un’impressione estremamente forte sulle persone oggi, quindi pensa prima di agire. Questa energia può manifestarsi in qualcosa di insalubre se non usata correttamente.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Prova oggi, Pesci. Niente può fermarti. Hai un’enorme quantità di energia a tua disposizione, quindi usala con saggezza. Puoi fare molto e fare trasformazioni estremamente positive nella tua vita. La tua vitalità fisica è particolarmente forte e la tua vita sessuale può essere particolarmente attiva. Assicurati di condividere con gli altri il tuo entusiasmo. Non sei l’unica persona viva su questo pianeta, quindi diffondi un pò del tuo amore in giro.