Oroscopo del giorno 4 Febbraio 2020 Martedì è il segno del Capricorno è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 4 Febbraio 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Sei preoccupato per lo stato psicologico ed emotivo di un amico, Ariete? Non preoccuparti troppo. Il tuo amico probabilmente è preoccupato per i soldi più che per altre cose. Se è il tuo partner, dovresti prestare particolare attenzione a non cercare troppe confidenze. Il tuo amato ti parlerà quando sarà il momento giusto. Nel frattempo, sii paziente e un buon ascoltatore.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Hai giocato con l’idea di ridipingere la tua casa, Leone? Se è così, potresti effettivamente trovare alcune idee, anche se avrai difficoltà a decidere. A volte fare un elenco può aiutarti a capire i dettagli e trovare quello più realizzabile in questo momento. Sfoglia riviste di arredamento e cataloghi di mobili. Scrivi ciò che ti piace. Deciderai più facilmente!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:La tua immaginazione è piena di nuovi progetti, Sagittario? Attingi a vecchi ricordi come fonte d’ispirazione? Il tuo passato può essere una risorsa molto fruttuosa; tuttavia, oggi potresti scoprire che alcuni di questi ricordi ti fanno sentire più emotivo di quanto dovresti. Lasciali andare. Incanalare i tuoi sentimenti in un lavoro creativo potrebbe rivelarsi catartico. A fine giornata dovresti sentirti benissimo.



Oroscopo del giorno 4 Febbraio 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo attuale interesse amoroso potrebbe avere dei problemi familiari, Toro. Pertanto, non aspettarti troppe conversazioni brillanti questa sera. Il tuo partner può sembrare preoccupato. Siate certi che questo non ha nulla a che fare con voi. Non lasciare che le tue insicurezze abbiano la meglio su di te. Non chiedere una spiegazione. Resta in silenzio e offri la tua spalla.Sarà sicuramente apprezzato.



VERGINE ⭐⭐ TOP: Le emozioni vanno a gonfie vele oggi mentre il partner ti chiama per discutere di alcuni problemi, Vergine. Non ti riguardano direttamente, ma ti piacerebbe comunque vederli risolti perché tendi a sentirti impotente quando qualcuno a cui tieni è arrabbiato. In momenti come questi, è davvero meglio ascoltare piuttosto che provare a dare consigli. Sii paziente e tutto andrà bene.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Ti sei innamorato improvvisamente di un vecchio amico, Capricorno? Questo potrebbe averti confuso e spaventato un pò perché non hai mai visto questa persona in questo modo prima d’ora. Tuttavia, questa persona probabilmente ricambia l’attrazione. Considera questo: potrebbe essere una parte importante del tuo futuro? Quanto bene vi conoscete? Rispetti questa persona come dovresti? Se le risposte a queste domande sono positive, allora provaci!



Oroscopo del giorno 4 Febbraio 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Qualcuno che conosci festeggia un compleanno, Gemelli? Se è così, fai attenzione a tutto l’ottimo cibo che senza dubbio verrà portato alla festa! Se stai cercando di migliorare il tuo livello di salute e di forma fisica, non cedere alle tentazioni. Sii più fermo che puoi, ma ricorda che ogni tanto abbiamo bisogno di un pò di indulgenza. La torta al cioccolato e il gelato potrebbero non essere nella tua dieta, ma pensali come cibo salutare per la mente. Divertiti un pò!



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Un amico intimo o il tuo partner potrebbero farti un regalo, Bilancia. Sarai toccato ma ti sentirai anche a disagio. Forse il regalo è costoso o non è qualcosa che ti piace davvero. Ciò che farai in questa situazione, ovviamente, dipenderà da te. Suggerimento: non rifiutare il regalo a meno che non lo senti totalmente inappropriato. E sicuramente non restituirlo perché è quello che farebbe tua madre!



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Sei innamorato, Acquario? Potresti scoprire che i pensieri della tua amata ti perseguitano oggi. Il desiderio e la passione potrebbero essere praticamente ossessivi e interferiranno con i tuoi progetti se non stai attento. Cerca di rimanere concentrato sui compiti che devi fare e fissa un appuntamento per incontrarti con il tuo partner più tardi. Dopo tutto, vuoi mantenere tutti i reparti della tua vita nella giusta prospettiva!



Oroscopo del giorno 4 Febbraio 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Ti piacciono le forme di arte astratta, Cancro? Oggi potresti trovarti irresistibilmente attratto da loro, sia che si tratti di versi in bianco o di musica New Age. Se ti piacciono le arti, potresti voler cimentarti in qualunque disciplina. Se non è così, partecipa a un concerto, passeggia in una galleria d’arte o vai ad assistere ad una lettura di poesie. Qualunque cosa tu faccia, goditi la giornata!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Le questioni amorose possono sembrare molto peggio di quello che sono in realtà, Scorpione. L’emozione cresce quando il tuo attuale interesse amoroso sembra preoccupato e non comunicativo; tuttavia, non sarebbe una buona idea lasciare che le tue insicurezze prendano la meglio su di te. Il cuore del tuo partner è con te, sebbene la mente sia da un’altra parte. I problemi familiari o di carriera si frappongono al godimento reciproco. Morditi la lingua, sii paziente e resisti.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Una foto di un oggetto d’arte di un’altra cultura potrebbe suscitare in te strani sentimenti, Pesci. Non saprai perché, ma susciterà un nuovo interesse per quella cultura. Questo probabilmente si riferisce ad eventi profondi avvenuti nel tuo passato che ora non ricordi. Vai avanti ed esplora questo nuovo interesse. Sarà intrigante e allo stesso tempo potrà aiutarti a rilasciare vecchi traumi o fobie!