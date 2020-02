Dior Cruise 2021: Maria Grazia Chiuri sceglie il Salento

Dior Cruise 2021

Maria Grazia Chiuri porta l’alta moda in Salento

Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, sceglie Lecce sua città natale, come location per la sua prossima sfilata Dior Cruise 2021.

Un caso? Non proprio. Le ragioni della scelta della città barocca del Sud Italia sono facilmente intuibili. Nata a Roma nel 1964, Maria Grazia Chiuri decide di tornare a Lecce, dove tutto è iniziato.

I suoi genitori, di origini pugliesi, possiedono infatti una sartoria a Tricase, in provincia di Lecce, dove la stilista, ancora giovanissima, entra in contatto con il mondo della moda.

Le collezioni Cruise, già da una decina di anni, hanno preso l’impegno costante di proporre collezioni per chi viaggia fuori stagione. Sintomo che le distanze si stanno accorciando e che le vacanze.. non hanno stagione.

Ma non solo. Le creazioni delle collezioni Cruise sono le più “portabili”: un perfetto mix tra praticità e glamour. E, nonostante il nome di battesimo, i capi si possono indossare facilmente anche in città (e non solo in vacanza).

La sfilata Dior Cruise 2021 si terrà il 9 maggio a Lecce. Gli altri show già previsti sono quelli di Versace il16 maggio e Gucci a San Francisco, Stati Uniti, il 18 maggio; Prada in Giappone il 21 maggio e Max Mara a San Pietroburgo, in Russia, il 25 maggio.