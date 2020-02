Oroscopo del giorno 7 Febbraio 2020 Venerdì

Oroscopo del giorno 7 Febbraio 2020 Venerdì è il segno del Cancro è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 7 Febbraio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Quando è stata l’ultima volta che hai usato carta e penna, Ariete? Oramai la tastiera del computer ha quasi sostituito quei meravigliosi strumenti. Il valore cinestetico del movimento ritmico della scrittura è sicuramente molto più rilassante e persino curativo di quanto molti credano. Spostare la mano sulla pagina può farti sentire bene e sbloccare luoghi dentro di te a cui non si accede digitando. Provaci oggi.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi Leone potresti telefonare ad alcuni amici e organizzare un incontro per stasera. O forse puoi guardare nella pagina degli eventi sul tuo giornale locale e vedere se si sta svolgendo qualcosa a cui vorresti partecipare. C’è un posto che vorresti visitare? Se è così, vacci oggi e dai un’occhiata. Sfrutta al meglio il tuo tempo!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti essere dell’umore giusto per uscire per un’avventura o per fare visita a qualcuno, Sagittario. Quando è stata l’ultima volta che ti sei preso un giorno per qualcosa del genere? È probabile che sia passato troppo tempo! Non solo ti piacerà, ma gli altri saranno entusiasti di stare un pò di tempo con te. Cogli l’opportunità per visitare un nuovo posto o entrare in contatto con persone che non vedi da molto tempo.



Oroscopo del giorno 7 Febbraio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Questa giornata può portare un acuto senso di empatia e comprensione, Toro. E’ anche più probabile che la comunicazione verbale sia efficace. Prendi in considerazione la possibilità di cogliere questa energia cercando di parlare di tutti i problemi con chi ti sta vicino. Se non c’è nulla di pressante, vedi come esprimere il tuo affetto per le persone più vicine a te dicendo loro chiaramente cosa significano per te.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Considera di incanalare le tue ispirazioni filosofiche in qualche scrittura creativa, Vergine. Ti piacerà sicuramente questo tipo di attività. Anche se non l’hai mai esplorata prima, non c’è giorno migliore di oggi per farlo. Perché non cominciare a scrivere un diario? Questo darà alle tue idee un luogo di incubazione e potrà diventare un punto di partenza per ulteriori riflessioni. Oppure potresti provare la poesia e la narrativa.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Il pensiero e la comunicazione saranno migliori oggi, Capricorno. Queste sono comunque qualità forti per te, e con questa spinta in più, avrai un posto nel quale esprimerti. Se hai cominciato a scrivere un diario, questo può rivelarsi un ottimo sbocco. Parlare con le altre persone è un altro. Se ci sono problemi o preoccupazioni che ti hanno infastidito, considera di stare insieme alle persone coinvolte e trasmettere ciò che hai in mente. È un giorno perfetto per risolvere le cose.



Oroscopo del giorno 7 Febbraio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Non sorprenderti se la tua mente andrà a mille miglia al minuto oggi, Gemelli. Il rallentamento probabilmente ti sfuggirà di mano e dovrai trovare un modo o un altro per esprimere ciò che ti passa per la testa. Forse parlare delle tue idee con qualcuno sarà il trucco. Anche scarabocchiare può darti modo di far scorrere i pensieri. Esplora queste attività oggi.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti sentire il bisogno di dedicare un pò di tempo a te stesso, Bilancia. E perché non farlo? È probabile che tu sia circondato da persone per la maggior parte del tempo e quando non ti prendi il tempo necessario per stare da solo con i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, può rivelarsi dannoso. Prendersi cura del proprio benessere emotivo è fondamentale, poiché hai una natura profondamente sensibile. Con un’attività continua intorno a te, non c’è tempo per connettersi con la tua parte interiore. Trova il tempo per te oggi.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti sentirti costretto a fare qualcosa che semplicemente non vuoi fare, Acquario. Forse hai fatto una promessa a o qualcuno vicino a te e non vuoi deluderlo. Ad ogni modo, se ti senti a disagio, comunicalo a questa persona. La tua capacità di esprimere te stesso e di essere compreso è potenziata dall’energia di questa giornata.



Oroscopo del giorno 7 Febbraio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Benvenuto in un altro grande giorno, Cancro. L’energia di oggi è positiva e incoraggiante quando si tratta di comunicazione e interazione con gli altri. Perché non approfittarne? Incontrati con amici e familiari e divertiti. Valuta di invitare le persone a cena da te. Lavori sempre, quindi gioca un pò oggi!



SCORPIONE ⭐⭐ TOP:Oggi potresti voler andare per la tua strada indipendentemente da ciò che qualcun altro vuole, Scorpione. La tua indipendenza è molto importante per te. Tuttavia, potrebbe essere necessario trovare un compromesso per evitare conflitti gravi. Considera di dividere la giornata tra i desideri di chi ti è vicino e il tempo per te stesso.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Potresti scoprire che qualcuno vicino a te, forse un membro della famiglia, ha bisogno di una mano oggi, Pesci. È anche probabile che lui o lei non chiedano aiuto per orgoglio. Non lasciarti fermare, però. Se riconosci una situazione in cui puoi essere di aiuto, provaci. Non aspettare un invito. Fai quello che puoi. I tuoi sforzi saranno apprezzati e potrai fare la differenza.