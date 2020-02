Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2020 Sabato

Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Se qualcosa ti dà fastidio oggi Ariete, parla con tua madre o con una persona anziana con cui ti senti a tuo agio. Indipendentemente da tutto, c’è una parte di noi che ha bisogno di forza e sostegno da qualcuno con più esperienza. Trai forza da questa preziosa risorsa. Ricorda però di esprimere la tua gratitudine!



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi programma di scrivere una lettera, inviare un biglietto di auguri o spedire un pacchetto per qualcuno che abita lontano, Leone. Può essere molto divertente da fare, soprattutto se la persona non si aspetta nulla. Immagini, artigianato, biscotti, caramelle o libri possono creare un pacchetto meraviglioso da inviare a qualcuno di speciale. Anche un semplice biglietto di auguri può davvero illuminare la giornata. Divertiti un pò.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:È probabile che oggi ti manterrai occupato, Sagittario. Gli aspetti energetici di oggi possono davvero farti venire la voglia di affrontare le faccende che devono essere fatte. Riesci a pensare a qualcosa che preferiresti fare? Bene, una volta che hai finito queste cose, ci dovrebbe essere un sacco di tempo per fare anche qualcosa di ricreativo. Approfitta di questa fantastica giornata per iniziare a lavorare su qualcosa.



Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Non cadere nella trappola del “povero me” oggi, Toro. Quando le cose ripetutamente non vanno come vuoi, o accadono cose brutte, può essere molto facile cadere nella mentalità della vittima. Tuttavia, sebbene non possiamo sempre controllare ciò che accade intorno a noi, abbiamo sempre la scelta su come gestirla. Scegli di andare avanti e insisti per essere migliore.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: È una buona giornata per far funzionare le idee creative, Vergine. Se hai figli, considera di includerli nelle attività. Potrebbe stupirti ascoltare le idee incredibili e i pensieri innovativi che i tuoi figli hanno e alle quali non hai mai pensato!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Perché non prenderti un pò di meritato riposo e relax oggi, Capricorno? Se ci sono alcune cose di cui devi davvero preoccuparti, puoi comunque fare piani per il tempo libero o il divertimento. Viziati con un pisolino pomeridiano oppure ordina la cena. Fai una piacevole passeggiata o un lungo bagno. Abbi cura di te riposando.



Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Cerca di assicurarti un momento di qualità per te oggi, Gemelli. La tua natura è quella che prospera in intensi pensieri, creatività, sessualità ed emozione. Senza prenderti un pò di tempo per te, potresti iniziare a sentirti stanco. Sentimenti come l’irritabilità o il nervoso possono essere un forte indicatore del fatto che è giunto il momento che tu stia un pò da solo con te stesso.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Bilancia, asscolta un pò di musica oggi, specialmente se ti senti un pò solo. La musica ha spesso un effetto tanto forte quanto la conversazione. Questo perché ti fornisce una via per comunicare con la parte più profonda di te stesso. Ascolta i tuoi brani preferiti, canta o addirittura balla. Goditi la giornata al massimo!



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti ricevere una visita inaspettata, Acquario. Ed è molto probabile che sarà qualcuno che ha davvero bisogno di conforto e sostegno. Sia che tu abbia un enorme elenco di cose da fare o che semplicemente le stavi programmando, non allontanare il tuo amico. Le faccende aspetteranno; presta attenzione e sostegno a chi ne ha davvero bisogno. Apri la tua porta e il tuo cuore se si presenta la situazione.



Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potrebbe essere una buona giornata per passare un pò di tempo a creare, Cancro. Potresti amare lo sport, ma hai anche una vena artistica innata. La gioia di creare qualcosa è incommensurabile e il processo di produzione di un prodotto può essere molto piacevole e terapeutico. Artigianato, cottura, costruzione e giardinaggio sono tutte attività che ti favoriscono. Prenditi del tempo per esprimerti attraverso i tuoi hobby preferiti.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:È una buona giornata per tirare fuori la lista della spesa, Scorpione. La tua capacità di essere parsimonioso ed efficiente sarà rafforzata in questo momento, quindi perché non approfittarne? Dedica qualche minuto a esaminare i volantini recenti o a raccogliere coupon prima di uscire. E se ti senti tentato di spendere i tuoi risparmi in qualcosa di lussuoso, torna alla tua lista! Mantieni il tuo budget in primo piano e vai subito alla cassa quando hai finito.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti voler parlare di tutti i piani che hai o che vorresti fare con quelli con cui vivi, Pesci. Se vivi da solo, non ci sono molte possibilità che i tuoi piani influenzino nessuno, ma quelli che convivono potrebbero scoprire che qualcun altro in casa ha delle intenzioni di cui non eri a conoscenza, oppure potrebbe esserci qualcuno che ha bisogno di qualcosa da te. Discutine e tutto andrà bene.