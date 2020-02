Oroscopo del giorno 10 Febbraio 2020 Lunedì

Oroscopo del giorno 10 Febbraio 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi Ariete è il momento giusto per fare un elenco di cose che hai rimandato. Non deve necessariamente essere qualcosa legato solo al lavoro o alle finanze. Considera anche di impegnarti nella tua vita personale. Se ci sono problemi che riguardano gli amici, il partner o la famiglia, questa è una grande opportunità per pensare al da farsi.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Prendere la via d’uscita facile non ti tenterà minimamente oggi, Leone. Gli aspetti planetari ti stanno dando la forza di compiere tutti i passi necessari, per quanto lunghi e difficoltosi possano essere. Mantieni ferma la tua posizione se il partner cerca di convincerti del contrario.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi c’è nell’aria un rinnovato senso di valori e integrità, Sagittario. Connettersi con questo può essere estremamente edificante, in quanto può mettere tutto sotto una nuova luce. Approfitta di questa giornata mettendoti in contatto con te stesso. Se hai un diario, metti il tuo umore sulla carta.



Oroscopo del giorno 10 Febbraio 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: La tua capacità di concentrazione è migliore oggi, Toro. Se hai studi o lavori dettagliati sui quali concentrarti, questo sarà una buona giornata per farlo. Gli hobby che richiedono molta attenzione possono anche colpire la tua fantasia. Anche se un branco di elefanti timorosi attraversa il tuo spazio, è improbabile che tu perda la concentrazione. Concludi i tuoi compiti più intensi e passa una buona giornata.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Praticità e pianificazione funzioneranno bene per te oggi, Vergine. È un buon momento per dare un’occhiata alla tua situazione finanziaria. Sei dove vuoi essere? Hai progetti? Pensa a cosa vorresti migliorare e fai dei piani. Puoi includere la conversazione con il tuo banchiere di fiducia per creare più opzioni.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:La risoluzione di una controversia potrebbe essere all’ordine del giorno, Capricorno. Quando sei in questa posizione (specialmente con due persone a cui tieni), il risultato finisce per ferire qualcuno e quel qualcuno potresti essere tu. Se dici loro che tieni troppo ad entrambi per essere coinvolto, è probabile che starai molto meglio.



Oroscopo del giorno 10 Febbraio 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:È ora di alzarsi e muoversi, Gemelli. Se il tuo lavoro o la tua vita privata sono inclini al sedentario, la tua salute può soffrire. Non solo il tuo corpo è influenzato dalla mancanza di esercizio fisico, ma anche la tua mente potrà risentirne. Anche una passeggiata giornaliera o un allenamento una volta alla settimana può fare la differenza. Prova qualcosa oggi.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:È un super giorno per prendere decisioni, Bilancia. Cogli l’energia che fluisce dagli aspetti planetari odierni, fai un elenco di cose che devono essere fatte nelle aree di lavoro, relazioni e finanze e spunta ogni voce. Non aver paura di sbagliare!



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente ti sentirai piuttosto energico oggi Acquario: vorrai fare le pulizie e organizzare la casa. Perché allora non affrontare quegli armadi, la soffitta e il magazzino? Pensa quanto sarà bello quando tutto sarà in ordine! Ottieni il massimo dalla tua energia realizzando il più possibile.



Oroscopo del giorno 10 Febbraio 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:È un grande giorno per esplorare la tua creatività, Cancro. Questa probabilmente non è una novità per te, dal momento che sei artistico. L’energia di oggi può darti la concentrazione extra di cui hai bisogno per completare un progetto creativo. Ottieni il massimo impegnandoti in qualcosa che hai iniziato o affrontando un nuovo progetto. Divertiti ad esprimerti e a creare!



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:È un grande giorno per mettere in moto alcune delle tue idee, Scorpione. Il coraggio di cui hai bisogno per andare avanti è a tua disposizione con gli aspetti planetari di oggi. Tutto quello che devi fare è usarlo. Se i tuoi pensieri non sono chiari, siediti e scrivi le tue idee. Annota i passi che devi compiere e poi fai la tua mossa. Non lasciare che la paura o l’insicurezza ti trattengano!



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Scopri come diventare il più attivo possibile oggi, Pesci. Questo potrebbe davvero dare una spinta alla tua salute generale, specialmente se ultimamente sei stato sedentario. Prova qualcosa di divertente come lo sport o le passeggiate all’aria aperta. Il giardinaggio e il taglio del prato sono altre attività che ti fanno bene. Il movimento fisico può ridurre lo stress e darti un senso di realizzazione. Ogni parte del tuo corpo ne beneficerà.