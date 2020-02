We.Me Suite Hotel Riccione

In viale Ceccarini inaugura l’hotel di lusso

We.Me Suite Hotel Riccione, Viale Ceccarini – Una novità assoluta nel cuore della Romagna.

A riccione, sul famosissimo Viale Ceccarini, aprirà We.Me Suite Hotel, la novità assoluta in fatto di turismo di lusso.

L’inaugurazione del primo “concept hotel”, che sorgerà sulle macerie dell’albergo Aquila d’oro, è prevista per il prossimo 15 giugno. Una superficie di 3mila metri quadri per un investimento totale di dieci milioni.

A presentare il We.Me Suite Hotel sono stati il Gruppo Colombini di San Marino, proprietario della struttura, e il Leardini Group, che la gestirà.

Fiore all’occhiello saranno le 24 suite super lusso dal design sofisticato, ampie dai 30 ai 40 metri quadrati, di cui due dotate di vasca idromassaggio sulla terrazza. L’area lounge, realizzata al primo piano, si affaccerà su viale Ceccarini, e sarà aperta anche alla clientela esterna.

Sarà disponibile infatti per chiunque vorrà fare colazione, pranzare velocemente o prendere un thè con pasticcini, fino al cocktail serale con sottofondo musicale: il lusso di un comfort contemporaneo con la personalizzazione di ogni servizio.

Tutti gli spazi sono curatissimi, adatti ad un profilo “bleisure” , dalla fusione di Business e Leissure, in maniera che chi soggiorna per motivi di lavoro possa godere appieno anche di un’esperienza di comfort. La strategicità della posizione infatti, rende il We.Me Suite Hotel adatto sia per lavoro, si trova a pochi metri dal Palacongressi, che per la vacanza, a ridosso della spiaggia.

Pianterreno e interrato, che si estenderanno su duemila metri quadri, saranno riservati agli spazi commerciali. L’hotel offrirà il servizio di parcheggio nei multipiani interrati del Curiel e del palacongressi.

“Abbiamo pensato d’investire a Riccione – spiega Emanuel Colombini, amministratore delegato del gruppo sammarinese – perché è la località che meglio esprime il concetto che volevamo dare al We.Me, punto di ospitalità con caratteristiche di un certo livello. Per questo elegante e ambizioso progetto ci siamo affidati agli studi degli architetti Vanda Venturi e Massimo Castagna con esperienze internazionali. L’idea iniziale era di far vivere in concreto con un nostro progetto quello che come gruppo progettiamo per grandi alberghi nel mondo, poi ci siamo resi conto che poteva essere un valore aggiunto per il turismo riccionese”.

Come ha sottolineato il sindaco di Riccione Tosi: “l’importanza di un’offerta qualificata a Riccione è essenziale sia in termini di target che di posizionamento in una fascia alta per una città che offre molto”.

E allora che dire? In bocca al lupo per questa nuova e grande sfida!